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Энергетические войны: исход американских выборов может определить дизельное топливо

Энергетические войны: исход американских выборов может определить дизельное топливо

Европейские страны, входящие в G7, высвободят из резервов 100 млн баррелей нефти и дизтоплива. Решение было принято под давлением Дональда Трампа, который хочет остановить рост цен на топливо в США в преддверии выборов в Конгресс .

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