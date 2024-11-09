Нужна ли нам великая Америка? Увы, ответ отрицательный. Не совпадают наши национальные интересы, как ни крути

саша дмитренко если хватит сил-трамп сократит максимально военные расходы и займется действительно огромными внутренними проблемами! кроме огромной преступности мигрантов и наркоманов-полный развал жд транспорта,,,развал электроснабжения где еще 110 вольт ,,медстраховки, боинг ,,,,,,,только на восстановление жд надо 600млрд баксов! а еще мощное сопротивление отдельных штатов

саша дмитренко в принципе им проще подружиться с китаем,дадут торговые льготы китаю ,,,,с условием сократить торговлю с россией,,,я не уверен что китай откажется