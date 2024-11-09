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Нужна ли нам великая Америка? Увы, ответ отрицательный. Не совпадают наши национальные интересы, как ни крути

Нужна ли нам великая Америка? Увы, ответ отрицательный. Не совпадают наши национальные интересы, как ни крути

Избрание Дональда Трампа вызвало эйфорию у многих жителей нашей страны.  Действительно, республиканец очень импонирует нам своей манерой, своей живостью на фоне дряхлого и унылого Джозефа Байдена, на контрасте с абсолютно искусственной, слепленной политтехнологами "черной женщиной" Камалой Харрис.

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Комментарии
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саша дмитренко
если  хватит  сил-трамп  сократит максимально  военные  расходы  и  займется  действительно  огромными  внутренними  проблемами!  кроме  огромной  преступности   мигрантов и  наркоманов-полный  развал жд  транспорта,,,развал  электроснабжения  где  еще  110 вольт  ,,медстраховки,  боинг  ,,,,,,,только  на  восстановление  жд  надо    600млрд баксов!  а  еще  мощное  сопротивление  отдельных  штатов
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11 час.
саша дмитренко
в  принципе  им  проще  подружиться  с  китаем,дадут  торговые  льготы  китаю  ,,,,с  условием  сократить  торговлю  с  россией,,,я не  уверен  что  китай  откажется
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10 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Им нужна - пусть и строят. А то они там же хотят её Великой сделать за наш счёт.
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5 час.

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