Избрание Дональда Трампа вызвало эйфорию у многих жителей нашей страны. Действительно, республиканец очень импонирует нам своей манерой, своей живостью на фоне дряхлого и унылого Джозефа Байдена, на контрасте с абсолютно искусственной, слепленной политтехнологами "черной женщиной" Камалой Харрис.
Нужна ли нам великая Америка? Увы, ответ отрицательный. Не совпадают наши национальные интересы, как ни крути
Комментарии
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саша дмитренко
если хватит сил-трамп сократит максимально военные расходы и займется действительно огромными внутренними проблемами! кроме огромной преступности мигрантов и наркоманов-полный развал жд транспорта,,,развал электроснабжения где еще 110 вольт ,,медстраховки, боинг ,,,,,,,только на восстановление жд надо 600млрд баксов! а еще мощное сопротивление отдельных штатов
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11 час.
саша дмитренко
в принципе им проще подружиться с китаем,дадут торговые льготы китаю ,,,,с условием сократить торговлю с россией,,,я не уверен что китай откажется
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10 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Им нужна - пусть и строят. А то они там же хотят её Великой сделать за наш счёт.
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5 час.
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