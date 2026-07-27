Бензин в Новосибирске: сколько стоит топливо 27 июля

НОВОСИБИРСК, 27 июля, ФедералПресс. Специалисты проанализировали данные городских справочников и сайтов автозаправочных станций, чтобы определить текущую стоимость горючего в Новосибирске по состоянию на 27 июля 2026 года.
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