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Новости Брянска

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Брянская УК вернула жильцам 840 тыс рублей за незаконные поборы

Брянская УК вернула жильцам 840 тыс рублей за незаконные поборы

Жильцы переплатили почти 844 тысячи рублей за год незаконного повышения тарифа на содержание общедомового имущества.

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