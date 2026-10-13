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Царьград

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Два человека погибли в лобовом ДТП с автобусом под Режом

Два человека погибли в лобовом ДТП с автобусом под Режом

На 64-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» в Режевском районе 13 октября 2026 года водитель легковой «Хонды» выехал на встречную полосу и столкнулся с частным автобусом «Ютонг», в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли на месте.

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