Два человека погибли в лобовом ДТП с автобусом под Режом

На 64-м километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» в Режевском районе 13 октября 2026 года водитель легковой «Хонды» выехал на встречную полосу и столкнулся с частным автобусом «Ютонг», в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли на месте.