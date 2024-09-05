А как же Aurus? НАМИ покупает за 59 млн рублей бронированный Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic

Ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения НАМИ планирует купить Mercedes-Benz S680 Guard 4Matic, о чем пишет Telegram-канал No Limits, который ознакомился с закупочными документами ведомства.
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