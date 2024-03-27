Курганский мэр заявил о рыбалке жителей во время паводка в огородах и на улицах. Фото

Глава Целинного округа (Курганская область) Петр Скоробогатов заявил, что муниципалитет готовится к паводку и отметил, что во время «большой воды» из-за подтоплений территорий местные жители рыбачат в своих огородах и на улицах.
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