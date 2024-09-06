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Роскомнадзор объяснил удаление проекта приказа о регистрации блогеров

В Роскомнадзоре сообщили RTVI, что подготовка проекта документа не завершена.<strong>Проект приказа Роскомнадзора о регистрации блогеров был опубликован преждевременно, сообщили </strong><strong>RTVI</strong> <strong>в ведомстве.

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