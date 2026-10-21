Прожить на сегодняшнюю стипендию студентам невозможно. В Госдуме предложили приблизить стипендии студентов к минимальном размеру оплаты труда (МРОТ).
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А в Союзе мы могли прожить на стипендию и все студенты ее получали, во всяком случае первый семестр.