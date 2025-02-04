Американист: Власти США могут всерьез заняться судьбой денег, выделенных Украине

Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может всерьез заняться судьбой денег, выделенных на поддержку Украины, в первую очередь — по линии Агентства США по международному развитию (USAID).
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