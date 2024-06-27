Пермяков зовут собирать грибы за 360 тысяч рублей

Жителям Перми предлагают работу в Курской области, где на агрокомплекс требуются сборщики грибов. Работодатель обещает платить до 360 тысяч рублей за вахту сроком 180 дней, сказано на сайте бесплатных объявлений.
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