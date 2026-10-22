Осужденный — житель Нижнеудинского района Иркутской области. Как рассказали в ГУ МВД по Иркутской области, несколько месяцев назад участковый уполномоченный полиции, работая на обслуживаемой территории, обнаружил на одном из земельных участков рабочего поселка Ук свежевырубленную древесину.