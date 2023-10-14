Умерла лауреат Нобелевской премии по литературе Луиза Глюк

В США в возрасте 80 лет умерла Нобелевский лауреат по литературе, поэтесса Луиза Глюк.<strong>Американская поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2020-й год, Луиз Глюк скончалась в возрасте 80 лет.