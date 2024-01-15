Panasonic намерена начать выпуск аккумуляторов 2170 с увеличенной ёмкостью уже в этом году

Принято считать, что Tesla и Panasonic основную ставку делают на серийный выпуск аккумуляторных ячеек типа 4680, но японская корпорация при этом не отказывается и от идеи совершенствования привычных ячеек типоразмера 2170.
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