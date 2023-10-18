Евродепутат: Молодежь, дети и пожилые люди в Европе сталкиваются с неприемлемым уровнем бедности

Депутат Европарламента Корина Крецу заявила во вторник, что европейские страны сталкиваются с неприемлемым уровнем бедности среди молодежи, детей и пожилых людей и что Европейский союз вместе с государствами-членами должен задействовать все механизмы Плана действий Европейской социальной опоры.