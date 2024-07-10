Двукратный обладатель Кубка Стэнли продает дом во Флориде за $10,9 млн

Хоккеист Михаил Сергачев продает дом в США за $10,9 млн Российский защитник выставил на продажу дом с шестью спальнями в городе Тампа из-за перехода из клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» в другую команду Российский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев выставил на продажу свой дом в городе Тампа (штат Флорида).