Ignio.com Рак. Ежедневный мобильный гороскоп за 27 сентября 2024 года

Сегодня вам может очень пригодиться АОН. Особенно в том случае, если вы не забудете его включить. Ибо, увы, именно сегодня вас будут беспокоить именно те люди, с которыми вам меньше всего на свете хочется общаться.
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