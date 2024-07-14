Вешенки с чесночным маринадом — настоящее объеденье

Вам понадобится: — 500 г свежих вешенок — 50 мл уксуса 5% — 2 зубчика чеснока — 1 пучок петрушки — растительное масло — перец — соль Способ приготовления: Срезать твердую часть ножек грибов, промыть грибы.
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