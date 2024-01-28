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Политолог Дисен: заявление ЕК об Освенциме является ревизионизмом

Политолог Дисен: заявление ЕК об Освенциме является ревизионизмом

ТАСС/AP/Czarek Sokolowski Евросоюз занимается переписыванием истории, заявляя в своих обращениях, что концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) был освобожден войсками союзников, написал преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети X.

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Комментарии
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Петр Бойко
Вошли на территорию лагеря 27 января 1947 года??? Я не ошибся???
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17 час.

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