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Русское оружие

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❗️⚡️НАТО на учениях вблизи границ РФ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам, - Патрушев По данным "Русского оружия", одним из ключевых этапов отработки удара является предварительное составление оперативно-тактических карт низковысотных "слепых зон" РЛС подсвета и наведения 92Н6 российских ЗРК С-400, 9С32М4 систем С-300В4, РПН 9С36М комплексов "Бук-М3" и РЛО "Подлет-К1" с целью построения беспрепятственных маршрутов полета малозаметных тактических ракет AGM-158B JASSM-ER и KEPD-350 TAURUS к ядерным арсеналам РВиА и ВКС РФ в Европейской части России.

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