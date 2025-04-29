❗️⚡️НАТО на учениях вблизи границ РФ отрабатывает сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам, - Патрушев По данным "Русского оружия", одним из ключевых этапов отработки удара является предварительное составление оперативно-тактических карт низковысотных "слепых зон" РЛС подсвета и наведения 92Н6 российских ЗРК С-400, 9С32М4 систем С-300В4, РПН 9С36М комплексов "Бук-М3" и РЛО "Подлет-К1" с целью построения беспрепятственных маршрутов полета малозаметных тактических ракет AGM-158B JASSM-ER и KEPD-350 TAURUS к ядерным арсеналам РВиА и ВКС РФ в Европейской части России.