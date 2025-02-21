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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Трамп собирает застройщиков и архитекторов для восстановления сектора Газа

Трамп собирает застройщиков и архитекторов для восстановления сектора Газа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф разрабатывает план саммита застройщиков и архитекторов, которые предложат свои идеи по восстановлению сектора Газа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источник.

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