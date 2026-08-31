Укро-дипломат: «У США хватает ракет «Pac-3» – но Трамп торгуется с русскими»

Дональд Трамп решил использовать тему передачи или не передачи Украине ракет для «Пэтриот» как рычаг давления на Россию.
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