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Укро-дипломат: «У США хватает ракет «Pac-3» – но Трамп торгуется с русскими»

Укро-дипломат: «У США хватает ракет «Pac-3» – но Трамп торгуется с русскими»

Дональд Трамп решил использовать тему передачи или не передачи Украине ракет для «Пэтриот» как рычаг давления на Россию.

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