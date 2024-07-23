Пьяный велосипедист упал в котлован на улице Пархоменко в Новосибирске

Ленинский район стал опасным для пьяных велосипедистов из-за массового ремонта ветхих теплотрасс. Сигнальное ограждение котлована на улице Пархоменко в темное время суток не заметил 22-летний новосибирец на велосипеде.
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