"На обиженных воду возят": Дегтярев – о возможных исках из-за отстранения России

РИА Новости/Владимир Астапкович Министр спорта России Михаил Дегтярев 3 сентября в студии "Известий" в рамках ВЭФ-2026 ответил на вопрос о возможных судебных исках за годы отстранения российских спортсменов от международных соревнований поговоркой "на обиженных воду возят".