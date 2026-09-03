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"На обиженных воду возят": Дегтярев – о возможных исках из-за отстранения России

"На обиженных воду возят": Дегтярев – о возможных исках из-за отстранения России

РИА Новости/Владимир Астапкович Министр спорта России Михаил Дегтярев 3 сентября в студии "Известий" в рамках ВЭФ-2026 ответил на вопрос о возможных судебных исках за годы отстранения российских спортсменов от международных соревнований поговоркой "на обиженных воду возят".

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