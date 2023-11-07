Путин назвал формирование нового миропорядка доминирующей тенденцией

РИА Новости/Гавриил Григоров Формирование более справедливого миропорядка является доминирующей тенденцией нынешнего этапа, заявил в беседе с изданием "Казахстанская правда" президент Российской Федерации Владимир Путин.
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