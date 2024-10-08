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Четыре тематические карты «Тройка» в память о художнике Сергее Андрияке выпустили в Москве

Четыре тематические карты «Тройка» в память о художнике Сергее Андрияке выпустили в Москве

В память о российском художнике Сергее Андрияке в столице выпустили четыре тематические карты «Тройка», сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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