Кремль не исключает нового разговора Путина и Трампа

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Кремль не исключает нового разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам поездки американских переговорщиков в Киев.
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