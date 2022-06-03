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Глава МИД Германии заверила Украину в дальнейшей поддержке

Глава МИД Германии заверила Украину в дальнейшей поддержке

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок снова выразила солидарность с правительством и жителями Украины. Также глава внешнеполитического ведомства Германии пообещала Украине дальнейшую поддержку, в которую должны войти дополнительные поставки вооружений.

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