Глава МИД Германии заверила Украину в дальнейшей поддержке

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок снова выразила солидарность с правительством и жителями Украины. Также глава внешнеполитического ведомства Германии пообещала Украине дальнейшую поддержку, в которую должны войти дополнительные поставки вооружений.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок снова выразила солидарность с правительством и жителями Украины. Также глава внешнеполитического ведомства Германии пообещала Украине дальнейшую поддержку, в которую должны войти дополнительные поставки вооружений.
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