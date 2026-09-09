Делягин: в Венгрии случился госпереворот под видом выборов

Можно ли расценить как эскалацию шаги Венгрии и ФРГ против наших дипломатов? И насколько актуальна версия о том, что подъем правых настроений в Европе - дело рук американцев? Тему в эфире программы "События.
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