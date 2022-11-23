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ВСУ отказались идти в наступление на ЛНР

ВСУ отказались идти в наступление на ЛНР

ВСУ отказались идти в наступление на ЛНР AlexCoderВСУ отказались идти в наступление на ЛНР AlexCoder Обстановка на поле боя заставила украинцев изменить тактику Командование ВСУ приняло решение отказаться от полномасштабного наступления на ЛНР.

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