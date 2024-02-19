В США падение Авдеевки назвали предвестником более сложных боев для Украины

Издание New York Times считает, что падение Авдеевки может служить предвестником более сложных боев для Украины, связывая это с уменьшающейся военной помощью Киеву от союзников, в том числе Соединенных Штатов, и ухудшающимся состоянием личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).