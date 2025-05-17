Коррупционеры: кто они и как общество воспринимает их действия?

Коррупционер это госслужащий, превышающий свои полномочия с целью личного обогащения или в интересах группы лиц, результатом деятельности которого становится получение материальной и нематериальной выгоды.
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