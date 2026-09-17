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Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по футболу среди глухих

Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по футболу среди глухих

Сборная Московской области по футболу среди глухих женщин стала победителем чемпионата России, который проходил с 5 по 15 сентября в Нововоронеже Воронежской области.

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