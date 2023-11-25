Путин наградил орденом Мужества журналиста Максудова посмертно

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, который погиб при атаке украинского беспилотника в Запорожской области.
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