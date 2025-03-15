Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +24°, пасмурно• Севастополь: +18°, облачно• Ялта: +22°, пасмурно• Алушта: +21°, пасмурно• Евпатория: +13°, пасмурно• Саки: +18°, пасмурно• Бахчисарай: +22°, пасмурно• Джанкой: +24°, пасмурно• Судак: +15°, пасмурно• Феодосия: +15.
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