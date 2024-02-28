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stopgame

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Baldur’s Gate III: Прохождение всех дополнительных заданий (Акт 3)

Baldur’s Gate III: Прохождение всех дополнительных заданий (Акт 3)

В этом гайде я собрал для вас все дополнительные квесты, связанные с третьим актом игры. Здесь есть миссии, которые вы активируете в первом или втором акте, но завершите именно в третьем, а также побочные задания, связанные исключительно с третьим актом игры, окрестностями и Вратами Балдура.

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