Baldur’s Gate III: Прохождение всех дополнительных заданий (Акт 3)

В этом гайде я собрал для вас все дополнительные квесты, связанные с третьим актом игры. Здесь есть миссии, которые вы активируете в первом или втором акте, но завершите именно в третьем, а также побочные задания, связанные исключительно с третьим актом игры, окрестностями и Вратами Балдура.