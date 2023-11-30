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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Макси – болельщику по ходу игры: «Что мне еще сделать? Посмотри, сколько у меня очков»

Тайриз Макси – болельщику по ходу игры: «Что мне еще сделать? Посмотри, сколько у меня очков»

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси вступил в диалог с болельщиком по ходу гостевой встречи с «Новым Орлеаном» (114:124).

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