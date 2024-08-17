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MSI продемонстрировала прототипы модулей памяти CAMM2 для настольных систем Из...

MSI продемонстрировала прототипы модулей памяти CAMM2 для настольных систем Из...

MSI продемонстрировала прототипы модулей памяти CAMM2 для настольных системИзначально стандарт CAMM продвигался компанией Dell, чтобы заменить модули SO-DIMM для ноутбуков, но в своём втором поколении такая память готовится прописаться и в настольных системах, что и доказала MSI в своей недавней трансляции.

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