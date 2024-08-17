MSI продемонстрировала прототипы модулей памяти CAMM2 для настольных систем Из...

MSI продемонстрировала прототипы модулей памяти CAMM2 для настольных системИзначально стандарт CAMM продвигался компанией Dell, чтобы заменить модули SO-DIMM для ноутбуков, но в своём втором поколении такая память готовится прописаться и в настольных системах, что и доказала MSI в своей недавней трансляции.