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Макс Назаров: Давайте говорить честно. У Киева нет планов по выходу на границы 1991 года

Макс Назаров: Давайте говорить честно. У Киева нет планов по выходу на границы 1991 года

Пока Безуглая требует какого-то плана войны от Залужного, вы мне скажите другое: какие планы по освобождению всех территорий (до границ 1991-го) нам представляет власть? Вот мы видим и слышим от Запада, что «денег нет, но вы держитесь»: это их план, он уже понятен, прозрачен и, вероятно, утвержден А украинский план каков с таким раскладом? Давайте 17 миллиардов снарядов и 100 триллионов долларов, и мы перевернем этот мир? Нет, в Киеве могут моделировать эти требования, истинно верить в тезисы «о смерти Путина» и «шашлыках в Ялте к весне», донатить еще сто лет, но, черт возьми, давайте взрослеть! Никто в Киеве не говорит о капитуляции: все просто хотят услышать четкий, реальный план спасения страны.

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