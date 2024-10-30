Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Задержаны сотрудники пункта отбора на службу. Мошенники крали деньги с карт участников СВО

Задержаны сотрудники пункта отбора на службу. Мошенники крали деньги с карт участников СВО

Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах 11 млн рублей у военныхАлександр Кряжев/РИА Новости Во Владимирской области задержаны трое подозреваемых в краже средств с банковских карт военнослужащих.

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Комментарии
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radiofree
Куда не плюнь,одни воры и мошенники,но что бы солдат обворовывать,это из ряда вон,10 лет как минимум.
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7 час.
Malina
Расстрелять нечисть!!!
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2 час.
M
Malina
Только расстрел!!!
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2 час.

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