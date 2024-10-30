Задержаны сотрудники пункта отбора на службу. Мошенники крали деньги с карт участников СВО

Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах 11 млн рублей у военныхАлександр Кряжев/РИА Новости Во Владимирской области задержаны трое подозреваемых в краже средств с банковских карт военнослужащих.
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