+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

Поздравление Александра Ивановича Бастрыкина с Международным женским днем

Поздравление Александра Ивановича Бастрыкина с Международным женским днем

Дорогие женщины, сотрудницы Следственного комитета Российской Федерации и ветераны следствия! Воспитанницы и студентки ведомственных образовательных учреждений! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Этот весенний всеми любимый праздник - еще одна возможность выразить вам искренние слова благодарности и восхищения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх