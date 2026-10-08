Обычным оружием, оставшимся после распада СССР, Киев нашпиговал все горячие точки планеты. Теперь торгует западным Дмитрий Родионов На фото: американский журналист Такер Карлсон.
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