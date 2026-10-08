БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Да они всё готовы продать!»: Почему Такер Карлсон вдруг вспомнил о «ядерной Украине»

«Да они всё готовы продать!»: Почему Такер Карлсон вдруг вспомнил о «ядерной Украине»

Обычным оружием, оставшимся после распада СССР, Киев нашпиговал все горячие точки планеты. Теперь торгует западным Дмитрий Родионов На фото: американский журналист Такер Карлсон.

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