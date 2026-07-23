Хэмилтон: Однажды я расскажу всю правду о своём самом сложном уик-энде с Ferrari

FerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон заявил, что однажды подробно расскажет о событиях Гран При Венгрии 2025 года – уик-энде, который он считает самым тяжёлым за время выступлений за Ferrari.
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