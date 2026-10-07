Физику в школе предлагают урезать, а вузы требуют её всё строже. Разницу рискуют оплатить родители

Популярная наука 5 октября глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил сократить некоторые школьные курсы на 20–30%, сохранив учителям зарплату.
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