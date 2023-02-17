На Сахалине обнаружили пропавший с радаров вертолет Robinson. Он совершил аварийную посадку

На Сахалине пропал с радаров вертолет Robinson R 44, на борту которого находились три человека.<strong>Вертолет </strong><strong>Robinson R 44, который ранее пропал с радаров, совершил аварийную посадку рядом с горой Красная на Сахалине.
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