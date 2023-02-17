Телеканал RTVI

274 подписчика

На Сахалине обнаружили пропавший с радаров вертолет Robinson. Он совершил аварийную посадку

На Сахалине обнаружили пропавший с радаров вертолет Robinson. Он совершил аварийную посадку

На Сахалине пропал с радаров вертолет Robinson R 44, на борту которого находились три человека.<strong>Вертолет </strong><strong>Robinson R 44, который ранее пропал с радаров, совершил аварийную посадку рядом с горой Красная на Сахалине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх