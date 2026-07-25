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Голод в Украине: последствия блокады Черного моря становятся реальностью

Голод в Украине: последствия блокады Черного моря становятся реальностью

Голод в Украине: последствия блокады Черного моря становятся реальностью Юлия ЧелкановаДатская судоходная компания Maersk, мировой лидер в области контейнерных перевозок, объявила о приостановке деятельности в Черноморске — одном из крупнейших портов Украины.

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