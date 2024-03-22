В России указали на ослабление контроля Киева над Запорожьем

Депутат Чепа связал роспуск Запорожского совета с ослаблением контроля Киева Роспуск Киевом Запорожского областного совета объясняется тем, что Украина все больше утрачивает контроль над данной территорией, заявил в разговоре с «Лентой.
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