Китайцы могут закрыть последний сталелитейный завод в Великобритании

В настоящее время правительство Великобритания ведет переговоры и пытается уговорить китайскую фирму Jingye Group, владеющую британской металлургической компанией British Steel, не закрывать последние две доменные печи сталелитейного завода.
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