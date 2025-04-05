В Краснодаре мужику не понравилась камера в лифте и он зачем-то решил её поджечь

Попав в лифт, мужчина, похоже, решил, что оказался в ловушке из другого мира. Камера стала для него главным врагом — маленькое устройство с блестящим глазком, которое, возможно, он принял за что-то сверхъестественное.
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