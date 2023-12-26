Российский сержант сорвал диверсию ВСУ и помог доставить боеприпасы войскам

Сержант Кирилл Шухраев, который входил в группу военнослужащих по обеспечению боевой охраны колонны, доставляющей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активных боев в зоне СВО, обнаружил группу украинских военнослужащих и организовал по ним атаку.