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Российский сержант сорвал диверсию ВСУ и помог доставить боеприпасы войскам

Российский сержант сорвал диверсию ВСУ и помог доставить боеприпасы войскам

Сержант Кирилл Шухраев, который входил в группу военнослужащих по обеспечению боевой охраны колонны, доставляющей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активных боев в зоне СВО, обнаружил группу украинских военнослужащих и организовал по ним атаку.

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